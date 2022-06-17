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  4. Meclis'in önünde ekonomik kriz eylemi: Ekmek teknesini yaktı

Meclis'in önünde ekonomik kriz eylemi: Ekmek teknesini yaktı

Meclis binasının önüne gelen atık toplayıcısı bir kişi, hayat pahalılığına isyan etti. Boğazına bıçak dayayan şahıs, çekçekini yaktı.

Enflasyon ve hayat pahalılığı yurttaşın alım gücünü düşürürken bakanlık önündeki protestolar dikkat çekmeye devam ediyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında atık işçisi bir vatandaş, zamlara ve hayat pahalılığına tepki gösterdi. Önce ekmek teknesi olan çekçekini yakan işçi, ardından da boğazına bıçak dayadı. Gazete Durum'dan Kardelen Eda Demirkıran'ın haberine göre; yurttaş "Biz 30-40 bin TL maaş almıyoruz. Zamlar yetti artık! Biz bu vatan için gerekirse ölürüz, biz terörist değiliz” diyerek zamlara isyan etti.

Olay yerine gelen polis, eylem yapan vatandaşı Meclis karakoluna götürdü

Etiketler meclis binası ekonomik kriz hayat pahalılığı mazot zam çekçek
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