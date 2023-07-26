Menzil tarikatı yeni bir tarikat doğurdu!

Şeyhleri Abdülbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından Menzil tarikatında ayrılık kesinleşti. Elhüseyni’nin büyükoğlu Muhammed Saki Elhüseyni bölünmenin resmileştiğini duyurdu.

Menzil cemaatinin Gavs olarak adlandırılan şeyhi Abdülbaki Erol ya da bilinen adıyla Abdülbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından oğullar arasında başlayan kavga bölünmeyle sonuçlandı. Abdülbaki Elhüseyni’nin halifesi olarak adlandırılan büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni iki kardeşinin de şeyhliğini ilan etmesi ardından cemaatin bölündüğünü açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden Rıfat Kırcı'nın haberine göre Muhammed Saki Elhüseyni yeni örgütlenmenin nisan ayında kurduğu Serhendi Vakfı olarak devam edeceğini ve Menzil’in 28 yıldır omurgasını oluşturan ve holdingleşen Semerkand Vakfı ile bir bağının kalmadığını açıkladı.

DAVAN SENİ ZAFERE GÖTÜRÜR

Muhammed Saki Elhüseyni, babası Abdülbaki Elhüseyni ölmeden aylar önce Serhendi Vakfı’nı kurmuş ve babasının ölümünden sonra yola bu vakıfla devam edeceğini açıklamıştı. Muhammed Saki Elhüseyni yaptığı son açıklamayla resmi olarak tüm bağlarının koptuğunu açıkladı.

Elhüseyni’nin yaptığı açıklamada “Sevgili kardeşlerimiz, Serhendi Vakfı olarak aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarıyla hiçbir bağımız kalmamıştır: Semerkand Vakfı, Tümsiad, Beşir Derneği, Gençkon.”

Bu açıklamadan saatler sonra bir mesaj daha paylaşan Elhüseyni “Bir dava için yürüyorsan, davan Hakk’sa (c.c), davan seni ayakta tutar ve zafere götürür” dedi.

MUAVİYE AYRIŞMASI

Semerkand Vakfı Menzil cemaati ile özdeşleşirken devasa bir ekonomiyi de elinde bulunduruyordu.

Asıl kavganın ekonomi yönetiminin başına kimin geçeceğinin kararlaştırılamaması ve küçük kardeşlerin abi Muhammet Saki Elhüseyni’nin otoritesini tanımaması oluştururken bölünme cemaat içinde fikirsel ayrılıklara oturtuluyor.

Cemaat içerisinde Muaviye üzerinden bir tartışma yaşandığını ve Muaviye övgüsü yapan Muahmmed Saki Erol’un, Muaviye’ye görece mesafeli olan kardeşlerin ayrıldığını önceki günlerde yaptığımız haberde yazmıştık.

Cumhuriyet