Mersin, Ağrı şimdi de Siirt... Bir terör halayı daha: 6 kişi gözaltında

Mersin ve Ağrı'nın ardından Siirt’te de bir düğün salonunda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren sloganlarla halay çeken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK terör örgütü propagandası içerdiği iddia edilen şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 kişinin, Siirt ve Batman’daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Siirt valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, video kaydındaki kişilerin kimlik tespitleri yapılmış ve 26.07.2024 günü Siirt ve Batman illerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir” denildi.

İHA