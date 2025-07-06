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Mersin'de dehşete düşüren kaza: Çok sayıda ölü var

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pozantı istikametine seyir halinde olan araç ile tır çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma,itfaiye ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 1 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre aksadı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Etiketler mersin trafik kazası
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