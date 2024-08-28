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Meteoroloji uyarmıştı: Önce sağanak ardından sel...

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası dereler taştı ve birçok ekili arazi zarar gördü. İlçeye bağlı Sulakçayır köyünde dün akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarın da etkili oldu köyde tarım arazileri zarar gördü. Sağanak nedeniyle de köyün içerisinden geçen dere taştı. Taşan dereler ve dolu yağışı ekili arazide hasara yol açtı.

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Etiketler ardahan sel sağanak yağış sağanak
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