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  4. 25 Ağustos 2019 14:39

Metrobüste yangın paniği ! Yolcular tahliye edildi

Avcılar Şükrübey’de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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