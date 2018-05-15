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  4. 15 Mayıs 2018 10:26

Metrobüste yine öpüşme krizi !

İstanbul'da toplu taşımanın kalbi metrobüste yine bir "öpüşme" gerginliği yaşandı. Öpüşen gençlere tepki gösteren bir yolcuya bir başka yolcunun tepkisi olay oldu.

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İstanbul'da bir metrobüste öpüşen gençlere müdahale etmek isteyen bir yolcuya tepki gösteren başka bir yolcu “Aladağ'da 18 kız çocuğu yanarak öldü. Kimseden ses çıkmadı. Şuradakiler öpüşsün boş ver. Bunlara tepki gösteriyorsun ona 10 mislini göstermen lazım. Tecavüzden rahatsız olmuyorlar. Tecavüz edilirken başını çevirip gidiyorlar. Bırak öpüşsünler. Tecavüze karşı gel. Bu kadar basit. ” diyerek tepki gösterdi.

Başka bir kadın yolcu ise “Bu çocuk bu kızı dövseydi rahatsız olmazdın. Sevgiden rahatsız oluyor insanlar dayaktan rahatsız olmuyor” dedi.

O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
 

Sözcü

öpüşme , metrobüs , tepki , yolcular
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