  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mezuniyet çekimine giden 5 genç kaza yaptı

Mezuniyet çekimine giden 5 genç kaza yaptı

Mezuniyet çekimine giden 5 genç kaza yaptı

Mezuniyet fotoğrafı çekimine geçen 5 gencin içinde bulunduğu otomobil dönüş yolunda kaza yaptı.

Mezuniyet fotoğrafı çekimine geçen 5 gencin içinde bulunduğu otomobil dönüş yolunda kaza yaptı. Aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İki kişinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Kent merkezi Paşabahçe yolunda meydana geldi. Paşabahçe istikametinden kent merkezine gelen 58 FV 268 plakalı Fiat markalı otomobil viraja girdiği sırada sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sebebiyle yol araç trafiğine bir süre kapandı.

 Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan 4 arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şahısların mezuniyet fotoğrafı çekiminden gelirken kaza yaptıkları düşünülüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler mezuniyet dönüş dönüş yolu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı pozlarına devam ediyor
Yeni normalleşmeye son 48 saat... İşte 10 maddede 1 Temmuz kuralları
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Elmalı davasında anne ve üvey babanın akılalmaz savunması ortaya çıktı
Mal varlıklarında tedbir kaldırılan Korkmaz şirketlerini sattı
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu: Sahibinden satılık köy!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den tatil pozu
İddia değil gerçek: Bu 28 milyon kişi arasında siz de olabilirsiniz!
Hyundai'nin Türkiye'de ürettiği Hyundai Bayon'un fiyatları belli oldu
Türkiye'nin cehenneme açılan kapısı! Sırrı binlerce yıl sonra çözüldü