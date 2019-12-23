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  4. 23 Aralık 2019 11:59

MHP'li isme silahlı saldırı! Durumu ağır!

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde 35 AHN 123 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İsmail Taşoku, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.

Motosikletli saldırgan, suç aleti tabancayı atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşoku'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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