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Milli Emlak'ta dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Milli Emlak'ta dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta Milli Emlak Müdürlüğü'nde rüşvetle usulsüzlük iddiaları üzerine aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 kişi 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Milli Emlak Müdürlüğü'nde görevli bazı personellerin rüşvet karşılığı usulsüz düzenlemeler yapıp irtibatlı olduğu kişileri menfaat karşılığı hazine arazileri üzerinde hak sahibi yaptıkları bilgisini edindi. Ekipler bunun üzerine harekete geçti. 

Yapılan operasyonda aralarında kamu görevlisi de bulunan V.A., F.B., İ.Ç., F.D., D.Y., N.A., K.İ. ve M.S. gözaltına alındı.

Şüpheli 8 kişiye 'rüşvet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' gibi suçlamalarla işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Etiketler Milli Emlak gözaltı rüşvet
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