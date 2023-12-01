Motokuryeler İstanbul'da kontak kapattı

İstanbul Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen ölümlü kaza sonrasında İstanbullu motokuryeler avukatlarıyla birlikte adliye önüne giderek kontak kapattı.

İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray sapağında önceki gün meydana gelen kazada bir araç seyir halindeki moto kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Araç sürücüsünün gözaltına alınmamasına tepki gösteren moto kuryeler, avukatlarıyla birlikte adliye önünde açıklama yaptı.

Motokurye Yunus Emre Göçer, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 12.55 sıralarında Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında arkadan gelen aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Göçer, entübe bir şekilde Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçer'e çarpan sürücü ise gözaltına dahi alınmadan serbest bırakıldı.

Motokurye Göçer'in arkadaşları ve meslektaşları ise bu duruma tepki göstermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Arkadaşlarına çarpan araç sürücüsünün gözaltına dahi alınmamasını protesto eden motosikletli kuryeler, "Sadece paket değil, can da taşıyoruz" diyerek adalet istedi.

BAKANA SESLENDİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da motosiklet sürücüsü olduğunu ifade eden motokuryeler, "Lütfen bizi duyun. Bizi sadece siz anlarsınız. Bize sadece siz yardımcı olabilirsiniz" diyerek Yerlikaya'ya seslendi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Yunus Emre Göçer'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Adliye önünde basın açıklaması yapan motokuryelerin avukatı Iyaz Çimen, Yunus Emre Göçer'e çarpan sürücünün gözaltına alınmadığını belirterek şunları söyledi:

"Müvekkilim kendi canıyla uğraşırken bunun failinin dışarıda olması hepimizin canını yakmakta. Kurye meslektaşlarımız her gün yollarda sizlerin hizmet karşılığında paketlerini taşımakta, yemeklerini taşımakta. Buna rağmen yaşamış olduğumuz acı karşısında herhangi bir muhatap bulamamaktayız.

Ne savcılık ne karakoldan doğru düzgün bilgi alamamaktayız ve karşı tarafın kim olduğuyla ilgili herhangi bir malumatımız bulunmamakta. Şu aşamada müvekilin hayati tehlikesi devam etmekte. Devamında gerçekleşecek neticeleri bilmemekteyiz. Biz de doktordan bir olumlu netice beklemekteyiz. Ancak bununla ilgili herhangi bir gelişmemiz yok. Buna rağmen müvekkilimin ölüm riski olmasına karşın, karşı tarafın salıverilmesi hepimizin canını yakmakta."