Müge Anlı'nın programında kızını arayan baba intihar etti

Müge Anlı'nın programına çıkarak 21 yaşındaki kayıp kızını arayan baba evinde silahla intihar etti.

İstanbul'da bir televizyon programında günlerdir kayıp kızını arayan baba evinde silahla intihar etti. Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Ç.'nın babası Mehmet Hanefi Ç. için bir televizyon programına katıldı.

EVİNDE SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kızından haber alamayan baba Ç.'nın bugün intihar ettiği öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken kimlik tespiti yapan polis ekipleri ise şahsın Mehmet Hanefi Ç. olduğunu aktardı.

KIZI HALA ARANIYOR

Alınan bilgiye göre ise Mehmet Hanefi Ç. isimli şahsın 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaybolan 21 yaşındaki genç kız hala aranıyor.

İHA