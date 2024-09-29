Narin cinayetinin sırrı Şahin Göz'de gizli

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduğu düşünülen ancak cansız bedeni tam 19 gün sonra bir çuvalın içerisinde dere kenarına gizlendiği yerde bulunan minin Narin'in katili henüz belirlenemezken, köye 2 kilometre uzaklıkta yer alan Şahin Göz sisteminin kamera görüntüleri inceleme altında.

Türkiye'yi sarsan cinayette aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim G., Narin'in cansız bedenini taşıyan N.B., Narin'in annesi Y.G., ağabeyi E.G., amcası F.K. ve eşi H.K. kuzenleri M.K. ve B.G., yengesi M.G., halasının eşi M.K., Salim G.'ın işçisi M.A. (40) ile oğlu R.A. (15) tutuklandı.

Ancak cinayet bir türlü aydınlatılamadı. N.B.'ın verdiği üç ifade de kafaları karıştırdı. Bahtiyar'ın "Narin'i Salim G. öldürdü" ifadesine rağmen amca suçlamalara karşı çıktı.

Herkes "Katil kim?" sorusunu sorarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Cinayet soruşturmasında yeni kamera görüntüleri olduğunu belirten Bakan Tunç, "Elimizde yeni kayıtlar var, TÜBİTAK tarafından inceleniyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Tavşantepe Köyü'ne yakın askeri üs bölgesindeki Şahin Gözü kameralarının Narin'in evinin yanı sıra N.B.'ın da evinin olduğu yerleri gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, söz konusu kameraların hem küçük kızın evinin bulunduğu alanı, hem de N.B.'ın evine giden patika yolun bitimini de görebildiği iddiası ortaya atıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Elimizde yeni kayıtlar var, inceleniyor" dediği kayıtların Şahin Gözü'ne ait olduğu ve TÜBİTAK'a gönderilerek incelendiği bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık köye 2 kilometre uzaklıkta yer alan kameraların 20 kilometrelik bir alanı kontrol ederek 24 saat boyunca gözetleme yapabildiği vurgulandı.

Narin cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk koordinesinde 3 savcı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında anne Y.G., ağabey E.G. ile amca muhtar Salim G.'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Son olarak savcılık tarafından iki amcanın evinde bulunan kamera kayıt cihazları incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. HD kalitesine getirilen kamera görüntüleri büyük bir titizlikle her saniyesi incelemeye alındığı öğrenildi.

Öte yandan Şahin Göz kameralara kayıtlarına bakılarak N.B.'ın bulunduğu yerdeki sazlık alanda iki kişi daha tespit edildi. Bahtiyar'dan biraz daha uzak bir bölgede tespit edilen iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler, incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.

Sabah Gazetesi