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O polis skandal paylaşımları nedeniyle açığa alındı

O polis skandal paylaşımları nedeniyle açığa alındı
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Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis memurunun açığa alındığı duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

EGM'den yapılan açıklamada, bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı kişinin polis memuru M.A. olduğunun tespit edildiği belirtildi. 
 
Açıklamada, "Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

AA

Etiketler sosyal medya polis polis memuru açığa alındı
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