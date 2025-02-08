  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Öğrenci evinde aşk cinayeti! Genç kız öğrenci, erkek arkadaşını öldürdü!

Öğrenci evinde aşk cinayeti... Genç kız öğrenci, erkek arkadaşını öldürdü

Güncelleme:

Adana'da bir 23 yaşındaki üniversiteli bir genç kız, 25 yaşındaki serkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Katil zanlısı genç kızın olaydan sonraki mesajlaşmaları da ortaya çıktı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi H.G.'ı (25), kalbinden bıçaklayarak öldüren aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi sevgilisi P.Ü.'nin (23) cinayetin ardından bir arkadaşıyla mesajları ortaya çıktı.

Olay, 2 Şubat'ta Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre P.Ü., sevgilisiyle birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. P.Ü. cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Yan odadaki arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.G.'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan H.G., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. P.Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.G.'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.

Adana'da bir 23 yaşındaki üniversiteli bir genç kız, 25 yaşındaki serkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Katil zanlısı genç kızın olaydan sonraki mesajlaşmaları da ortaya çıktı.

ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE 'KIZ ARKADAŞIMLA ARAMIZ BOZUK' DEMİŞ

Adana'da yaşayan M.G. (59) ve Y.G. (53) çifti, oğullarının üniversite okumak için Niğde'ye gittiğini ve öğretmenlik hayali olan, başarılı, sakin bir genç olduğunu söyledi. Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden D.G. (31) ise "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4’te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik. Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla H.G., kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, H.G.'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp H.G.'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz" dedi.

'BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM'

Kız kardeşi F.D. da P.Ü.'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da H.G.'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, P.Ü.'nin cinayetin hemen ardından saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği, ardından da böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı.

 

Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:

P.Ü.: Kanka bir şey yok H.G. ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.
Arkadaşı: Bıçakladım dedin.
P.Ü.: Yok öyle bir şey, iyiyiz.
Arkadaşı: Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? H.G. nerede?
P.Ü.: Eminim kanka. H.G. yanımda odaya gitti. Batular çağırdı.
Arkadaşı: Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. P.Ü. bak
kafayı yerim burada. İyi misin?
P.Ü.: Bir şey yok iyiyim kanka.
Arkadaşı: Emin olamıyorum.
P.Ü.: Emin ol kanka.

DHA

Etiketler öğrenci evi öğrenci Üniversiteli kalbinden bıçakladı whatsapp mesajlaşma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı'da bir ilk! Olay çok pis noktalara gidiyor dedi, vakayı bıraktı! Müge Anlı'da bir ilk! Olay çok pis noktalara gidiyor dedi, vakayı bıraktı! Türkiye'nin 114 yıllık bir tarihi daha kaderine terk edildi Türkiye'nin 114 yıllık bir tarihi daha kaderine terk edildi Ünlü anketçiden CHP'ye Mansur Yavaş fırçası: ''Mansur Yavaş'ı aday gösteremezsiniz, dürüst olun!'' Ünlü anketçiden CHP'ye Mansur Yavaş fırçası: ''Mansur Yavaş'ı aday gösteremezsiniz, dürüst olun!'' 3 çocuk annesi "elinin hamuruyla olmaz'', ''kadınlar yapamaz" diyenlere inat başardı 3 çocuk annesi "elinin hamuruyla olmaz'', ''kadınlar yapamaz" diyenlere inat başardı Mağara adamı kamerada: Vekilin önünü kesip derdini açıkladı: Kadına dayak atamıyormuş! Mağara adamı kamerada: Vekilin önünü kesip derdini açıkladı: Kadına dayak atamıyormuş! Türkiye'nin bu büyüleyen manzarasının faturası çok ağır olacak! Türkiye'nin bu büyüleyen manzarasının faturası çok ağır olacak! Geç gelen kış gitmek bilmiyor: Buz gibi havaya, kar yağışına devam! Geç gelen kış gitmek bilmiyor: Buz gibi havaya, kar yağışına devam! Spor salonunda cinayet.. Cinayetin ardından yapılan paylaşım olay oldu Spor salonunda cinayet.. Cinayetin ardından yapılan paylaşım olay oldu Kendi mezarını kazdı, her gece mezarında uyuyor! Kendi mezarını kazdı, her gece mezarında uyuyor! ''Bay Kemal''in dönüşü olay oldu: ''Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir'' ''Bay Kemal''in dönüşü olay oldu: ''Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir''
Bu sefer öldüren kadın, öldürülen ise bir erkek oldu... Bu sefer öldüren kadın, öldürülen ise bir erkek oldu... Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay olacak miras açıklaması Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay olacak miras açıklaması Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''gayrimeşru'' ilan etti! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''gayrimeşru'' ilan etti! İktidar CHP'nin adayını CHP'den önce seçti: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de Adalet Bakanı Tunç! İktidar CHP'nin adayını CHP'den önce seçti: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de Adalet Bakanı Tunç! Sivasspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası Sivasspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası Özel hastanede skandal iddia: Ölen hastayı taburcu mu ettiler ? Özel hastanede skandal iddia: Ölen hastayı taburcu mu ettiler ? Survivor Adası'nda skandal: Acun Ilıcalı görüntüleri sansürlemek zorunda kaldı! Survivor Adası'nda skandal: Acun Ilıcalı görüntüleri sansürlemek zorunda kaldı! Ege'deki deprem fırtınası sonrası Türkiye'de korkutan manzara Ege'deki deprem fırtınası sonrası Türkiye'de korkutan manzara