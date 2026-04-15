Öğrenci yurdunda uyuşturucu baskını

Bolu’da bir öğrenci yurduna jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentte bulunan Seyit Avşar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna operasyon düzenledi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından yurda giren jandarma ekipleri, üniversitede 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen A.Y.K.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, A.Y.K.'nin kaldığı odada ve ranzasında arama yaptı. Odadaki eşyalar detaylı şekilde incelenerek bazı materyallere el konulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İHA