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Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kurula sevk edilen öğrencinin velisi ve yakınları, okula gelerek öğretmenlere saldırdı.

Beylikdüzü'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü. Olay sonrasında öğretmenler odasının hali ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Odadaki görüntülerde bilgisayarların ve sandalyelerin yerde olduğu, evrakların dağıldığı görüldü.

İHA

Etiketler okul beylikdüzü öğretmen disiplin veli saldırı
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