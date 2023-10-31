Okuldaki Cumhuriyet Bayramı kutlamasında skandal görüntü

Tüm Türkiye, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla kutlarken, Afyonkarahisar'daki bir okuldan gelen bu görüntü büyük tepki çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı...

Afyonkarahisar'daki dikkat eksikliği (disleksi) rahatsızlığı bulunan 4'üncü sınıf öğrencisi M.E.T., 29 Ekim gösterisi öncesi öğretmeni tarafından gruptan ayrılarak, kenara çekildi. Gösteri boyunca kenarda arkadaşlarını izleyen M.E.T.'nin görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatırken, M.E.T.'nin sınıftaki provalarda da arkadaşlarından ayrı oturtulduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında, sınıf öğretmeni Ş.Ş. öncülüğünde 24 öğrenci, üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının olduğu tişörtlerle sahneye çıktı.

Gösteri başlayacağı sırada öğretmen Ş.Ş., disleksi rahatsızlığı bulunan öğrencilerden M.E.T.'yi gruptan ayırıp, uzaklaştırdı. Daha sonra diğer öğrenciler, çalan müzik eşliğinde gösterisini sundu. Bu sırada kenarda duran M.E.T. ise elleri önünde katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izledi.

PROVA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, tepkiye neden oldu. M.E.T.'nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda da sırada oturduğu ve arkadaşlarına dahil edilmediği yeni görüntüler ortaya çıktı. Sınıf öğretmeni Ş.Ş.'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, M.E.T.'nin sırasında oturduğu görüldü. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Türk Eğitim- Sen Şube Başkanı Muhtar Demirci, öğretmenin yanında olduklarına dair bir açıklama yaptı. Demirci, "Atatürk İlkokulu'nda yapılan Cumhuriyet Bayramı törenindeki bir olaydan dolayı öğretmen arkadaşımız linç ediliyor. Bu yapılanı, Türk Eğitim- Sen olarak asla kabul etmiyoruz. Bu konuda 'özel durumu olan bir öğrenci, o anda gösterilere katılmak istememiş olabilir mi, veli daha önce çocuğunun görev almasını istememiş, öğrenci çalışmalara katılmamış olabilir mi?' sorularını sormadan, 'vurun abalıya' mantığıyla meslektaşımıza saldırılmasına müsaade etmeyiz. Milli Eğitim Müdürlüğü konuyu zaten inceleyip, gerekirse soruşturma açıp, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca kusur ve suçlar şahsidir, bir camiaya mal edilemez. Türk Eğitim- Sen olarak üyemiz olsun ya da olmasın, haklı davalarında tüm meslektaşlarımızın yanındayız" dedi. (DHA)

DHA