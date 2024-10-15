  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Okuldaki taciz rezaletinde yeni gelişme: Veliler tepki gösterince tutuklandı

Okuldaki taciz rezaletinde yeni gelişme: Veliler tepki gösterince tutuklandı

Okuldaki taciz rezaletinde yeni gelişme: Veliler tepki gösterince tutuklandı
Güncelleme:

İzmir'de bir ilkokulda 8 yaşındaki öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan temizlik personeli D.T. (18), gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Velilerin tepkisi üzerine gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Olay, 10 Ekim'de Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı. Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, bugün tekrar adliyeye sevk edileceği bildirildi.

TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 1 hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla tekrar gözaltına alınan temizlik görevlisi D.T. (18), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

DHA

Etiketler izmir ilkokul taciz cinsel taciz Tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin soruşturmasında yeni ayrıntı: ''Ölüm saatinde evde 4 kişi vardı'' Narin soruşturmasında yeni ayrıntı: ''Ölüm saatinde evde 4 kişi vardı'' Üniversitedeki meditasyon kabinini ''seks kabini''ne çevirmişler Üniversitedeki meditasyon kabinini ''seks kabini''ne çevirmişler Esra Erol'a canlı yayında ölüm tehdidi Esra Erol'a canlı yayında ölüm tehdidi AK Parti'den yüksek limitli kredi kartına ek vergi de limit düzenlemesi AK Parti'den yüksek limitli kredi kartına ek vergi de limit düzenlemesi AK Partili isimden Türkiye'nin Suriye sınırına Kürt bölgesine onay AK Partili isimden Türkiye'nin Suriye sınırına Kürt bölgesine onay ''Rehin tutuluyorum, Türkiye'ye gelmem engelleniyor'' ''Rehin tutuluyorum, Türkiye'ye gelmem engelleniyor'' Down sendromlu genç kız, bebeği camdan attı Down sendromlu genç kız, bebeği camdan attı Meğer sadece organik sebze üretmiyormuş! Gözaltına alındı Meğer sadece organik sebze üretmiyormuş! Gözaltına alındı Esra Erol'un canlı yayınında skandal: ''Patronu 14 yaşındaki kızımı hamile bıraktı'' Esra Erol'un canlı yayınında skandal: ''Patronu 14 yaşındaki kızımı hamile bıraktı'' Burcu Özberk bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi Burcu Özberk bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi
Günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı'' Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı'' Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti AK Partili başkan genç kadını hastanelik etti AK Partili başkan genç kadını hastanelik etti Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor Öldü diye gasilhaneye götürülmüştü; gözlerini açınca büyük panik yaşandı Öldü diye gasilhaneye götürülmüştü; gözlerini açınca büyük panik yaşandı Bahçeli, TBMM'den Öcalan'a seslendi: ''Çıksın ilan etsin'' Bahçeli, TBMM'den Öcalan'a seslendi: ''Çıksın ilan etsin'' Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı