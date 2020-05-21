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  4. 21 Mayıs 2020 17:38

Önce 4 yerinden bıçakladı, sonra başında bekleyerek yardım etti

Antalya’da kız meselesinden çıktığı öğrenilen bıçaklı kavgada, bir kişi 4 yerinden bıçaklandı. Olayın ardından zanlı, bıçakladığı gencin başında bekleyerek yardım etti.

Önce 4 yerinden bıçakladı, sonra başında bekleyerek yardım etti
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki D.B.Ç., kız arkadaşı M.N.P. ve 27 yaşındaki Orhan O. otele geldi. İkili arasında M.N.P. yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada D.B.Ç., Orhan O.'yu ayak, karın ve göğüs bölgesi olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli D.B.Ç. ile M.N.P. polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 
Öte yandan vatandaşların cep telefon kameralarıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli D.B.Ç.’nin 4 yerinden bıçakladığı Orhan O.'nun başında beklediği görülüyor. Duvara yaslanan yaralının yüzüne dokunarak başını kaldıran şüpheli, ardından eliyle bacağına tampon yapıyor. Diğer görüntüde de Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaralı gencin başına gelerek, müdahale yaptığı gözlendi.

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kavga , bıçak , kız meselesi
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