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  4. 10 Aralık 2019 16:13

Otel odasına giren temizlikçi şoke oldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otelde temizlikçi kadın odaya girdi. Odaya giren temizlikçi kadın hareketsiz bir kadın görünce polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otel odasına giren temizlikçi şoke oldu
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Adana’da Derya Tayşan (24), 2 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otelde kalan Derya Tavşan’ın odasına saat 14.00 sıralarında kat temizlik görevlileri girdi. Tayşan’ı yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Derya Tayşan’ın hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Derya Tayşan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Tayşan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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