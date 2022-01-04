Otobüse maskesiz binen adam ortalığı karıştırdı: Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum

Erzurum’da belediye otobüsüne maskesiz binip kartını da okutmayan bir yolcu araçtan indirildi.

Erzurum’da belediye otobüsüne maskesiz binip kartını da okutmayan bir yolcu araçtan indirildi. Otobüs şoförü, diğer yolcuların tepki gösterdiği maskesiz yolcuyu defalarca uyardı ancak her seferinde ‘‘Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum’’ yanıtını aldı. Otobüs şoförünün polisi aradığı dakikalarda yolculardan biri maskesiz adamı araçtan indirdi.