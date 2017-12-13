Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !
Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !
Türkiye'den hava savunma atağı ! Kritik hamleler..
Türkiye'den hava savunma atağı ! Kritik hamleler..
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ''döner'' kararı
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ''döner'' kararı
''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı
''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı
İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
İTO Başkanı'nın ölümüne inceleme başlatıldı
İTO Başkanı'nın ölümüne inceleme başlatıldı
Suudi Arabistan bombaladı: 51 ölü, 80 yaralı
Suudi Arabistan bombaladı: 51 ölü, 80 yaralı
Artık sofrada değil rüyanızda görürsünüz ! Fiyatı altınla yarışıyor
Artık sofrada değil rüyanızda görürsünüz ! Fiyatı altınla yarışıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Aralık 2017 18:11

Özel Harekat polisini bar önünde dövdüler !

Kocaeli'de özel harekat polisini darp ettiği kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Özel Harekat polisini bar önünde dövdüler !
A+ A-

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel harekat polisinin darp edildiği kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 11 Ekim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde Barlar Sokağı'nda bir bara girmek isteyen Bursa'da görevli özel harekat polisi E.B., kendisini içeri almayan işletme sahibi V.B. ve güvenlik görevlisi E.Ç. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile V.B. ve E.Ç.‘nin de aralarında olduğu 5 kişi, E.B.'ye sopalarla saldırdı. Başına sopa darbeleri alan E.B. ise beylik tabancasını çıkararak, V.B. ve E.Ç.'yi bacaklarından yaraladı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan E.B. ise baygınlık geçirerek yere düştü. Ağır yaralanan E.B. çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Başına aldığı darbelerden dolayı ağır yaralan E.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen M.C., M.K. ve . E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildiler.

İHA

bar , kavga , özel harekat polisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM