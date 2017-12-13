Özel Harekat polisini bar önünde dövdüler !

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel harekat polisinin darp edildiği kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.



Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 11 Ekim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde Barlar Sokağı'nda bir bara girmek isteyen Bursa'da görevli özel harekat polisi E.B., kendisini içeri almayan işletme sahibi V.B. ve güvenlik görevlisi E.Ç. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile V.B. ve E.Ç.‘nin de aralarında olduğu 5 kişi, E.B.'ye sopalarla saldırdı. Başına sopa darbeleri alan E.B. ise beylik tabancasını çıkararak, V.B. ve E.Ç.'yi bacaklarından yaraladı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan E.B. ise baygınlık geçirerek yere düştü. Ağır yaralanan E.B. çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Başına aldığı darbelerden dolayı ağır yaralan E.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen M.C., M.K. ve . E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildiler.