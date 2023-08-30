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Polis çevirmesinde kadın sürücüden pes dedirten tehdit

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Adana'da polis tarafından çevrilen bir kadın sürücü, polis memurunu "Devlet benim, vergi veriyorum. Müdürünü arayacağım" diyerek tehdit etti.

Adana'da yaşanan olayda ekiplerin çevirmesine takılan bir kadın sürücü, polis memurunu emniyet müdürünü aramakla tehdit etti.

Kadın sürücü polisi, "Senin kabiliyetin yetmez almaya. Senin değil bütün sülalenin gücü yetmez. Devlet mi! Sen değil devlet benim. Vergisini ödeyen benim. Şimdi senin müdürünü arıyorum." diyerek tehdit etti. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

İstanbul’da polislerin yaptığı trafik denetiminde ilginç bir olay meydana geldi. Kadıköy’deki denetimlerde basın mensuplarının kendisini görüntülemesine sinirlenen ehliyetsiz bir kadın sürücünün polisle girdiği diyalog sırasında 'Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak' gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

Kadıköy sahil yolu üzerinde ise trafik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hareketli anlar yaşanmıştı. Denetim esnasında çevrilen Ş.E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Ş.E.'nin "Kadıköy emniyet müdürünü ara" sözleri dikkat çekerken Ş.E. görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.

 

 

Etiketler polis devlet benim tehdit polis çevirmesi
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