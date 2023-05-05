Polisin düğününü bastığı çocuk gelin hamile çıktı!

İstanbul'da "çocuk gelin" ihbarıyla düğüne baskın düzenlenmişti. 14 yaşındaki kız çocuğunun ise hamile olduğu ortaya çıktı....

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Tarih 11 Temmuz 2018. Anılan gün Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne bir ihbar yapıldı. İhbarda küçük yaştaki bir kız çocuğunun zorla evlendirildiği bilgisi verildi. Polis düğün salonunu bastı. Evlendirilenlerin ikisi de çocuktu. İhbarın yapıldığı gün 14 yaşındaki S.Ç.’nin “kına gecesi” yapılıyordu. Çocukların ‘nişanı’ ise bu tarihten 5 ay önce yapılmıştı. Polis, evlendirilen 16 yaşındaki Ç.K. isimli erkek çocuğu ve aileleri gözaltına aldı.

İki çocuk da sağlık kontrolünden geçirildi. S.Ç.’nin muayenesi Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) yapıldı. Çocuğun daha önceden kimseyle birlikte olmadığı ATK tarafından raporlandı. Ancak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar sonuçları ise tam tersini ortaya koydu. Laboratuvar sonuçlarına göre 14’ündeki S. Ç. 3-4 haftalık hamileydi. Mağdur çocuk ifadesinde birkaç kez ‘sürtünme yoluyla’ birlikte olduklarını anlattı. Ç. K. ise normal yollardan birlikte olduklarını anlattı ifadesinde.

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Hazırlanan iddianamede ise 15 yaşından küçük mağdureye yönelik vücuda organ sokmaksızın cinsel istismara uğradığının kabul edilmesi gerektiği belirterek 16 yaşındaki Ç. K.’nin “cinsel istismar” suçundan cezalandırılması istendi.

AİLENİN SAVUNMASI: KEMİK YAŞI BÜYÜK

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kız çocuğunun ailesi şikayetçi olmadıklarını belirterek çocuklarının kemik yaşının büyük olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı mütalaasında suç tarihinden önce mağdure S.Ç. ile suça sürüklenen çocuk Ç.K.’nin ailelerinin ve kendilerinin rızası ile tanıştırıldıkları ve suç tarihinden 5 ay kadar önce nişanlandırıldıkları belirtti. Mütalaada özetle “Kına gecesinin yapıldığı tarihe kadar suça sürüklenen çocuk Ç.K. ile, suç tarihinde 14 yaşında olan S. Ç. kendi rızaları ile birçok kez cinsel ilişkide bulunmuş” denilerek Ç.K.’nin “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçunu zincirleme olarak işlediği kaydedildi.

5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Dosyaya ilişkin karar veren mahkeme heyeti organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle cinsel istismarın gerçekleşmediği bu nedenle eylemin ‘cinsel istismar’ aşamasında kaldığı belirterek Ç.K. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Suça sürüklenen S.Ç.’nin aynı suçu zincirleme biçimde işlediğini aktaran mahkeme cezayı 10 yıla çıkardı. Ç.K.’nin 15 yaşını bitirip 18 yaşını doldurmadığını belirten heyet, sanık çocuğun duruşmadaki iyi halini gerekçe göstererek verilen cezada indirime gitti. Mahkeme Ç. K.’ye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ancak verilen karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Dava, yerel mahkemede yeniden görülecek.

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