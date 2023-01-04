Restorandaki patlamada ölü sayısı 8'e yükseldi

Aydın Nazilli'de bir döner firmasına ait restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Nazilli'de bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde, 30 Aralık 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan K. (38), kızları Cansu K. (4), Lale Nur K. (11) ve yeğeni Gamze K. (10), akrabası Fatma D. (45) ile Emine D. (37) ve kızı İrem D. (14) hayatını kaybetti. Mustafa Görkem B., Cennet Y., Merve B. (23), Osman S. (19) ve Hasan P. (41) ise yaralandı.

Olayın ardından 2 iş yeri sahibi, tüp gaz bayii ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Y. ve Faruk Y. ile tüp gaz firması sahibi Ali B., tüp değiştirmek için B. ile restorana geldiği belirlenen Hasan P., tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

KLİMA MOTORUNU İTEREK ÇIKAN CENNET’TEN ACI HABER

Vücudunun yüzde 80’inde ağır yanıklar oluşan Cennet Y. de tedavi gördüğü İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Cennet Y., patlamanın ardından çıkan yangında, restoranın 2’nci katından pencere önündeki klima motorunu iterek dışarı çıkarken cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

TUTUKLU SAYISI 5’E ÇIKTI

Yaralılardan Mustafa Görkem B., tedavisinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen B. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B. ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5’e çıkmış oldu.

DHA