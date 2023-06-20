Sabancı ailesinde tele kulak şoku! Suç duyurusunda bulunuldu

Türkan Sabancı, konutlarında çalışan hemşireden ‘kendisi ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili doktorlarla yaptığı görüşmeyi gizlice kayda aldığı’ gerekçesiyle şikayetçi oldu.

2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı’nın eşi Türkan Sabancı, kendisi ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili doktorlarla konutunda yaptığı özel toplantıyı gizlice kayda aldığı iddia edilen hemşireden şikayetçi oldu.

İddiaya göre, hemşire M. S., Sabancıların konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Türkan Sabancı ve oğlu Ömer Metin Sabancı’nın sağlık durumuyla ilgili doktorların bulunduğu sınırlı sayıda kişinin 6 Aralık 2022’de konutta düzenlenen toplantıya M. S. de hemşire olması nedeniyle çağrıldı. Ancak hemşire M. S., katılımcıların rızası olmadan gizli bir şekilde toplantıyı cep telefonuyla kayda aldı. Hemşirenin konuşmaları kayda aldığı toplantıdakiler tarafından fark edilmesi üzerine tutanak tutuldu.

Bunun üzerine Türkan Sabancı, avukatı aracılığıyla hemşire M. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Türkan Sabancı ve oğlu Ömer Metin Sabancı’nın sağlık bilgilerinin gizli tutulduğu, toplantının kayda alınmasının doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış teşkil ettiği için hemşire M. S.’nin iş akdinin sonlandırıldığı kaydedildi.

Hemşire M. S.’nin TCK’nin 133/2. madde uyarınca, “Kişiler arasındaki konuşmaların rıza olmadan kayda alınması” suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi. Şikayet üzerine savcılık, hemşire M. S. hakkında soruşturma başlattı.

DHA