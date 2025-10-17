  1. Anasayfa
  4. Sakarya'da ayı saldırısı: Canını zor kurtardı, yaşadığı korku dolu anları anlattı

Sakarya'da ayı saldırısı: Canını zor kurtardı, yaşadığı korku dolu anları anlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanda kestane topladığı esnada, ayı saldırısına uğrayan genç adam, kasıklarından yaralansa da ölmekten kurtulurken yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Muradiye Mahallesi yakınlarında bulunan Çamdağı Bal Ormanı'nda, 14 Ekim günü meydana gelen olayda 35 yaşındaki E.K. isimli vatandaş, kestane toplamak üzere gittiği ormanda yavrularıyla birlikte dolaşan ayı ile karşılaştı. Ayının aniden saldırdığı E.K., kasık bölgesinden yaralandı.

Ayının tekrar saldırıya geçmesi üzerine giydiği eşyaları yakarak kurtulmaya çalışan E.K., telefonunun çektiği bölgeye kadar kaçtı.

Sağlık ekiplerini arayan E.K., Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç adam, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen E.K., ormanda yaşadığı dehşeti anlattı.

"Ayı sesi duydum ve bir anda üzerime saldırdı"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan E.K., "Kestane toplamaya çıkmıştım. Dönüşte ayı sesi duydum ve bir anda üzerime saldırdı. Arkamda yabani bir fındık ağacı vardı ona tutundum ve ayıya vurdum. Vurduğum gibi beni kasıklarımdan ısırdı ve uçuruma yuvarlandı. Tekrar üzerime gelirken tişörtümü yaktım ve terk etti. Bulunduğum bölgede telefon çekmiyordu. Defalarca ambulansı aradım ve kendimi bir şekilde yola attım. Ayı tekrar gelmesin diye montumu yaktım ve o şekilde ilerledim. Telefonumun çektiği yerde tekrar ambulansı aradım. Tekrar yürümeye devam ettim ana yola çıktım. Önce Hendek Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim" dedi.

İHA

