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  4. 25 Temmuz 2020 17:22

Sakarya'da ilginç olay! Yakaladığı balığı eve getirip küvete koydu

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi’nde yaşayan Resul Kuyu, yakaladığı sazan balığını evine getirerek hazırladığı düzenek ile küvete koydu.

Sakarya'da ilginç olay! Yakaladığı balığı eve getirip küvete koydu
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Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesinde yaşayan Resul Kuyu, arkadaşlarıyla birlikte balığa gittiği Bilecik’te yaklaşık 11 kilo 300 gram ağırlığında sazan yakaladı. Balığın fotoğrafını cep telefonuyla eşine gönderdi.

Fotoğrafı gören Kuyu'nun ikiz çocukları Ali Asaf ve Elif Su babalarından balığı canlı olarak eve getirmesini istedi. Bunun üzerine hazırladığı düzenekle balığı eve getiren Kuyu, evin banyosunda bulunan küveti suyla doldurup, balığı buraya koydu.

Bir süre sonra balığın yavrulamak üzere olduğunu fark eden kuyu, balığı Sakarya’da bulunan bir gölete saldı.

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