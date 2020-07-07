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  4. 07 Temmuz 2020 07:17

Sakarya’daki patlamayla ilgili yeni gelişme

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak iş güvenliği uzmanı A.B. de adliyeye sevk edildi. Fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ile A.A. ve iş güvenliği uzmanı A.B. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sakarya’daki patlamayla ilgili yeni gelişme
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Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu müdür H.A.V., ustabaşı E.Ö., ustabaşı A.A. ile iş güvenliği uzmanı A.B. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, Hendek ilçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ile A.A. ve iş güvenliği uzmanı A.B. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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