Şanlıurfa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan kişiler ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çalışmalar sonucu çıkardı. Kazada R.B. (25) ile T.K. (20) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir yaralının ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA