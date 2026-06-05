Barış Atay ve Ecem Özkaya arasındaki ''yasak aşk''iddiasına Beste Sultan Kasapoğulları'ndan yanıt

Oyuncu Barış Atay ve Ecem Özkaya'nın Zürih'te birlikte görülmesinin ardından ortaya atılan ihanet iddialarına, Atay'ın eski eşi Beste Sultan Kasapoğulları'ndan net yanıt geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Kasapoğulları, Barış Atay ile 7 yıl önce dostça boşandıklarını duyurdu.

Oyuncu ve eski milletvekili Barış Atay ile meslektaşı Ecem Özkaya'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki bir Metallica konserinde birlikte görülmesi, magazin gündeminde "ihanet" dedikodularının fitilini ateşlemişti.

İkilinin bir süredir aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından, Atay'ın 2013 yılında evlendiği eşi Beste Sultan Kasapoğulları'nı aldattığı yönünde asılsız söylentiler ortaya atıldı.

Haber3com'un derlediği bilgilere göre; büyüyen bu iddialar üzerine ilk ağızdan, Beste Sultan Kasapoğulları'ndan konuya netlik kazandıran resmi bir açıklama geldi.

"7 Yıl Önce Yollarımızı Dostça Ayırdık"

Hakkında çıkan haberlerin ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir metin yayımlayan Kasapoğulları, "ihanet" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak evliliklerinin yıllar önce yasal olarak bittiğini duyurdu.

Barış Atay ile ortak bir çocukları (Asi Baran) bulunan Kasapoğulları, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmediğini vurgulayarak durumun herhangi bir haber değeri taşımadığını ifade etti.

Eski eşin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Hiçbir zaman özel hayatımı paylaşmaktan keyif almadım. Şu anda da almıyorum. Evlenirken kimseye sormadığımız gibi boşanırken de bunu kimseye duyurma ihtiyacı hissetmedik. Neden hissedelim ki? Biz sevgili Barış Atay'la 7 yıl önce yollarımızı dostça ayırdık. Harika bir çocuğumuz, her zaman sürecek candan bir dostluğumuz var. Konunun haber değeri yok yani arkadaşlar. En azından benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar."

Yapılan bu resmi açıklamanın ardından, magazin kulislerinde dolaşan "aldatma" söylentileri de tamamen asılsız çıkmış oldu.

Tarafların hayatlarına yeni bir yön verdiği ve dostane ilişkilerini sürdürdükleri kamuoyu tarafından da net bir şekilde öğrenildi.