Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Bu sefer zam değil ''indirimcik'' var!
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Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki anlaşma söylentileriyle gerileyen petrol fiyatları sonrası akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından sonra az da olsa bir indirim geliyor...
Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haberi geldi.
Haber3com'un sektör kaynaklarından edindiği güncel bilgilere göre; küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş eğilimi, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına az da olsa indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.
Bu gece yarısından (5 Haziran) itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 10 kuruşluk bir indirim gerçekleşmesi bekleniyor.
Ancak, devrede olan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin yalnızca 53 kuruşluk kısmı doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyacak; kalan tutar ise Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) karşılanmasında kullanılacak.
Akaryakıt fiyatlarındaki bu aşağı yönlü hareketin temelinde uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmeler yatıyor. ABD ile İran arasında bu hafta sonu yeni bir nükleer veya ticari anlaşma imzalanabileceğine dair uluslararası basında ve piyasalarda dolaşan güçlü söylentiler, küresel petrol fiyatlarında dün itibarıyla yüzde 5'e varan sert bir düşüşe neden oldu.
Petrol arzının artacağı beklentisiyle gerileyen brent petrol varil fiyatları, iç piyasada doğrudan akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansımaya başladı.
Araç sahipleri, benzin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıyacak olan 53 kuruşluk indirimin ardından, ilerleyen günlerde motorin ve LPG (otogaz) gruplarında da benzer bir fiyat güncellemesi olup olmayacağını yakından takip ediyor.
İşte 5 Haziran Cuma günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|63.45 TL
|66.31 TL
|31.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|63.31 TL
|66.17 TL
|31.39 TL
|ANKARA
|64.42 TL
|67.44 TL
|31.97 TL
|IZMIR
|64.70 TL
|67.71 TL
|31.79 TL
|ADANA
|65.26 TL
|68.28 TL
|32.31 TL
|ADIYAMAN
|65.60 TL
|68.62 TL
|32.44 TL
|AFYON
|65.58 TL
|68.68 TL
|31.84 TL
|AGRI
|66.00 TL
|69.00 TL
|33.19 TL
|AKSARAY
|65.33 TL
|68.35 TL
|31.81 TL
|AMASYA
|65.01 TL
|68.01 TL
|32.59 TL
|ANTALYA
|65.65 TL
|68.75 TL
|32.04 TL
|ARDAHAN
|65.50 TL
|68.50 TL
|32.89 TL
|ARTVIN
|65.29 TL
|68.29 TL
|33.44 TL
|AYDIN
|64.94 TL
|67.95 TL
|31.94 TL
|BALIKESIR
|65.03 TL
|68.04 TL
|31.49 TL
|BARTIN
|64.74 TL
|67.56 TL
|31.65 TL
|BATMAN
|65.89 TL
|69.01 TL
|32.54 TL
|BAYBURT
|65.19 TL
|68.19 TL
|32.69 TL
|BILECIK
|64.37 TL
|67.19 TL
|31.39 TL
|BINGOL
|66.04 TL
|69.16 TL
|32.69 TL
|BITLIS
|66.04 TL
|69.16 TL
|32.61 TL
|BOLU
|64.49 TL
|67.30 TL
|31.80 TL
|BURDUR
|65.50 TL
|68.60 TL
|31.99 TL
|BURSA
|64.50 TL
|67.32 TL
|31.39 TL
|CANAKKALE
|65.07 TL
|68.08 TL
|31.59 TL
|CANKIRI
|64.83 TL
|67.84 TL
|32.20 TL
|CORUM
|65.01 TL
|68.02 TL
|32.14 TL
|DENIZLI
|65.21 TL
|68.22 TL
|31.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.90 TL
|69.02 TL
|32.66 TL
|DUZCE
|64.32 TL
|67.14 TL
|31.65 TL
|EDIRNE
|64.55 TL
|67.58 TL
|32.09 TL
|ELAZIG
|66.03 TL
|69.15 TL
|32.41 TL
|ERZINCAN
|65.44 TL
|68.44 TL
|32.69 TL
|ERZURUM
|65.50 TL
|68.50 TL
|32.59 TL
|ESKISEHIR
|64.69 TL
|67.51 TL
|31.49 TL
|GAZIANTEP
|65.38 TL
|68.40 TL
|32.01 TL
|GIRESUN
|65.23 TL
|68.23 TL
|32.59 TL
|GUMUSHANE
|65.19 TL
|68.19 TL
|32.69 TL
|HAKKARI
|66.07 TL
|69.19 TL
|33.27 TL
|HATAY
|65.12 TL
|68.14 TL
|32.11 TL
|IGDIR
|66.01 TL
|69.01 TL
|33.19 TL
|ISPARTA
|65.57 TL
|68.67 TL
|31.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|65.39 TL
|68.41 TL
|32.24 TL
|KARABUK
|64.76 TL
|67.58 TL
|31.65 TL
|KARAMAN
|65.32 TL
|68.34 TL
|32.41 TL
|KARS
|65.51 TL
|68.51 TL
|32.99 TL
|KASTAMONU
|65.11 TL
|68.12 TL
|32.65 TL
|KAYSERI
|65.42 TL
|68.43 TL
|31.91 TL
|KILIS
|65.13 TL
|68.15 TL
|32.31 TL
|KIRIKKALE
|64.72 TL
|67.73 TL
|31.82 TL
|KIRKLARELI
|64.53 TL
|67.56 TL
|31.99 TL
|KIRSEHIR
|64.77 TL
|67.78 TL
|31.92 TL
|KOCAELI
|63.86 TL
|66.68 TL
|31.19 TL
|KONYA
|65.44 TL
|68.60 TL
|32.01 TL
|KUTAHYA
|65.34 TL
|68.20 TL
|31.94 TL
|MALATYA
|65.61 TL
|68.63 TL
|32.47 TL
|MANISA
|64.78 TL
|67.79 TL
|31.84 TL
|MARDIN
|65.93 TL
|69.05 TL
|32.44 TL
|MERSIN
|65.25 TL
|68.27 TL
|32.61 TL
|MUGLA
|65.21 TL
|68.22 TL
|31.84 TL
|MUS
|66.05 TL
|69.17 TL
|32.78 TL
|NEVSEHIR
|65.32 TL
|68.34 TL
|32.01 TL
|NIGDE
|65.27 TL
|68.29 TL
|31.81 TL
|ORDU
|65.02 TL
|68.02 TL
|32.19 TL
|OSMANIYE
|65.12 TL
|68.14 TL
|32.44 TL
|RIZE
|65.17 TL
|68.17 TL
|32.69 TL
|SAKARYA
|64.16 TL
|66.98 TL
|31.29 TL
|SAMSUN
|65.00 TL
|68.00 TL
|32.19 TL
|SANLIURFA
|65.59 TL
|68.61 TL
|32.46 TL
|SIIRT
|65.92 TL
|69.04 TL
|32.64 TL
|SINOP
|65.06 TL
|68.06 TL
|32.69 TL
|SIRNAK
|66.04 TL
|69.16 TL
|32.85 TL
|SIVAS
|65.43 TL
|68.44 TL
|32.49 TL
|TEKIRDAG
|64.13 TL
|67.16 TL
|31.79 TL
|TOKAT
|65.07 TL
|68.07 TL
|32.69 TL
|TRABZON
|65.16 TL
|68.16 TL
|32.29 TL
|TUNCELI
|66.04 TL
|69.16 TL
|33.01 TL
|USAK
|65.21 TL
|68.22 TL
|31.95 TL
|VAN
|66.02 TL
|69.05 TL
|32.51 TL
|YALOVA
|64.16 TL
|66.98 TL
|31.29 TL
|YOZGAT
|65.10 TL
|68.11 TL
|32.12 TL
|ZONGULDAK
|64.68 TL
|67.50 TL
|32.05 TL
Haber3.com Haber Merkezi
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