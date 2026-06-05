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Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Bu sefer zam değil ''indirimcik'' var!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Bu sefer zam değil ''indirimcik'' var!
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Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki anlaşma söylentileriyle gerileyen petrol fiyatları sonrası akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından sonra az da olsa bir indirim geliyor...

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haberi geldi.

Haber3com'un sektör kaynaklarından edindiği güncel bilgilere göre; küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş eğilimi, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına az da olsa indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

Bu gece yarısından (5 Haziran) itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 10 kuruşluk bir indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak, devrede olan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin yalnızca 53 kuruşluk kısmı doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyacak; kalan tutar ise Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) karşılanmasında kullanılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu aşağı yönlü hareketin temelinde uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmeler yatıyor. ABD ile İran arasında bu hafta sonu yeni bir nükleer veya ticari anlaşma imzalanabileceğine dair uluslararası basında ve piyasalarda dolaşan güçlü söylentiler, küresel petrol fiyatlarında dün itibarıyla yüzde 5'e varan sert bir düşüşe neden oldu.

Petrol arzının artacağı beklentisiyle gerileyen brent petrol varil fiyatları, iç piyasada doğrudan akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansımaya başladı.

Araç sahipleri, benzin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıyacak olan 53 kuruşluk indirimin ardından, ilerleyen günlerde motorin ve LPG (otogaz) gruplarında da benzer bir fiyat güncellemesi olup olmayacağını yakından takip ediyor.

İşte 5 Haziran Cuma günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 63.45 TL 66.31 TL 31.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 63.31 TL 66.17 TL 31.39 TL
ANKARA 64.42 TL 67.44 TL 31.97 TL
IZMIR 64.70 TL 67.71 TL 31.79 TL
ADANA 65.26 TL 68.28 TL 32.31 TL
ADIYAMAN 65.60 TL 68.62 TL 32.44 TL
AFYON 65.58 TL 68.68 TL 31.84 TL
AGRI 66.00 TL 69.00 TL 33.19 TL
AKSARAY 65.33 TL 68.35 TL 31.81 TL
AMASYA 65.01 TL 68.01 TL 32.59 TL
ANTALYA 65.65 TL 68.75 TL 32.04 TL
ARDAHAN 65.50 TL 68.50 TL 32.89 TL
ARTVIN 65.29 TL 68.29 TL 33.44 TL
AYDIN 64.94 TL 67.95 TL 31.94 TL
BALIKESIR 65.03 TL 68.04 TL 31.49 TL
BARTIN 64.74 TL 67.56 TL 31.65 TL
BATMAN 65.89 TL 69.01 TL 32.54 TL
BAYBURT 65.19 TL 68.19 TL 32.69 TL
BILECIK 64.37 TL 67.19 TL 31.39 TL
BINGOL 66.04 TL 69.16 TL 32.69 TL
BITLIS 66.04 TL 69.16 TL 32.61 TL
BOLU 64.49 TL 67.30 TL 31.80 TL
BURDUR 65.50 TL 68.60 TL 31.99 TL
BURSA 64.50 TL 67.32 TL 31.39 TL
CANAKKALE 65.07 TL 68.08 TL 31.59 TL
CANKIRI 64.83 TL 67.84 TL 32.20 TL
CORUM 65.01 TL 68.02 TL 32.14 TL
DENIZLI 65.21 TL 68.22 TL 31.69 TL
DIYARBAKIR 65.90 TL 69.02 TL 32.66 TL
DUZCE 64.32 TL 67.14 TL 31.65 TL
EDIRNE 64.55 TL 67.58 TL 32.09 TL
ELAZIG 66.03 TL 69.15 TL 32.41 TL
ERZINCAN 65.44 TL 68.44 TL 32.69 TL
ERZURUM 65.50 TL 68.50 TL 32.59 TL
ESKISEHIR 64.69 TL 67.51 TL 31.49 TL
GAZIANTEP 65.38 TL 68.40 TL 32.01 TL
GIRESUN 65.23 TL 68.23 TL 32.59 TL
GUMUSHANE 65.19 TL 68.19 TL 32.69 TL
HAKKARI 66.07 TL 69.19 TL 33.27 TL
HATAY 65.12 TL 68.14 TL 32.11 TL
IGDIR 66.01 TL 69.01 TL 33.19 TL
ISPARTA 65.57 TL 68.67 TL 31.94 TL
KAHRAMANMARAS 65.39 TL 68.41 TL 32.24 TL
KARABUK 64.76 TL 67.58 TL 31.65 TL
KARAMAN 65.32 TL 68.34 TL 32.41 TL
KARS 65.51 TL 68.51 TL 32.99 TL
KASTAMONU 65.11 TL 68.12 TL 32.65 TL
KAYSERI 65.42 TL 68.43 TL 31.91 TL
KILIS 65.13 TL 68.15 TL 32.31 TL
KIRIKKALE 64.72 TL 67.73 TL 31.82 TL
KIRKLARELI 64.53 TL 67.56 TL 31.99 TL
KIRSEHIR 64.77 TL 67.78 TL 31.92 TL
KOCAELI 63.86 TL 66.68 TL 31.19 TL
KONYA 65.44 TL 68.60 TL 32.01 TL
KUTAHYA 65.34 TL 68.20 TL 31.94 TL
MALATYA 65.61 TL 68.63 TL 32.47 TL
MANISA 64.78 TL 67.79 TL 31.84 TL
MARDIN 65.93 TL 69.05 TL 32.44 TL
MERSIN 65.25 TL 68.27 TL 32.61 TL
MUGLA 65.21 TL 68.22 TL 31.84 TL
MUS 66.05 TL 69.17 TL 32.78 TL
NEVSEHIR 65.32 TL 68.34 TL 32.01 TL
NIGDE 65.27 TL 68.29 TL 31.81 TL
ORDU 65.02 TL 68.02 TL 32.19 TL
OSMANIYE 65.12 TL 68.14 TL 32.44 TL
RIZE 65.17 TL 68.17 TL 32.69 TL
SAKARYA 64.16 TL 66.98 TL 31.29 TL
SAMSUN 65.00 TL 68.00 TL 32.19 TL
SANLIURFA 65.59 TL 68.61 TL 32.46 TL
SIIRT 65.92 TL 69.04 TL 32.64 TL
SINOP 65.06 TL 68.06 TL 32.69 TL
SIRNAK 66.04 TL 69.16 TL 32.85 TL
SIVAS 65.43 TL 68.44 TL 32.49 TL
TEKIRDAG 64.13 TL 67.16 TL 31.79 TL
TOKAT 65.07 TL 68.07 TL 32.69 TL
TRABZON 65.16 TL 68.16 TL 32.29 TL
TUNCELI 66.04 TL 69.16 TL 33.01 TL
USAK 65.21 TL 68.22 TL 31.95 TL
VAN 66.02 TL 69.05 TL 32.51 TL
YALOVA 64.16 TL 66.98 TL 31.29 TL
YOZGAT 65.10 TL 68.11 TL 32.12 TL
ZONGULDAK 64.68 TL 67.50 TL 32.05 TL

Haber3.com Haber Merkezi

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