AK Parti'de Atatürk'e ve Kemalistlere yönelik skandal sözler sonrası istifa depremi!

Samsun Terme'de Atatürk ve Kemalistlere yönelik sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etti. CHP grubunun meclisi terk edip suç duyurusunda bulunduğu krizin ardından, AK Parti Çarşamba ve Terme ilçe başkanlarının da istifası istendi.

Samsun'un Terme ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 'Kemalistlere' yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarla gündeme gelen AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, gelen sert tepkilerin ardından hem AK Parti üyeliğinden hem de meclis üyeliğinden istifa etti.

İstifa kararı, Terme Belediye Meclisi toplantısında yaşanan gerginliğin ve protestoların hemen ardından geldi.

CHP Grubu Meclisi Terk Etti, Suç Duyurusunda Bulundu

Siyasi kriz, Terme Belediye Meclisi'nin olağan toplantısında patlak verdi. CHP'li Meclis Üyesi Neslihan Özdemir'in, Rümeysa Eker'e ait tartışmalı paylaşımı meclis kürsüsünden okuyarak duruma sert tepki göstermesiyle tansiyon yükseldi. Bu gelişme üzerine CHP grubu, protesto amacıyla meclis salonunu topluca terk etti ve ardından Eker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tepkilerin odağındaki isim olan Rümeysa Eker ise tartışmalar esnasında sözlerinin arkasında durarak, ifadelerinin yanlış yorumlandığını ve söz konusu paylaşımının yalnızca "genel bir çıkarım" olduğunu öne sürdü. Ancak büyüyen tepkiler sonucunda istifa kararı almaktan kaçınamadı.

Samsun Teşkilatında Domino Etkisi: İki İlçe Başkanının da İstifası İstendi

Mecliste yaşanan bu krizin yansımaları sadece Eker'in istifasıyla sınırlı kalmadı. Olayın ardından AK Parti Samsun teşkilatında dikkat çeken yeni bir hareketlilik daha yaşandı. Kulislerden kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre; AK Parti Samsun İl Başkanlığı’na çağrılan Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkçı ile Terme İlçe Başkanı İsa Baş’ın da görevlerinden istifaları istendi. Aynı anda iki ilçe başkanının görevden alınmasıyla sonuçlanan bu siyasi depremin, önümüzdeki günlerde bölge siyasetine nasıl yansıyacağı merakla takip ediliyor.

Eker paylaşımında ne yazmıştı ?

İşte AK Parti'den istifa eden Eker'in o paylaşımı: