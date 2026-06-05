TÜİK Mayıs 2026 enflasyon oranlarını açıkladı: Son 7 ayın zirvesi görüldü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Mayıs 2026 enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 28,93 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği Mayıs 2026 dönemine ait enflasyon istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Tüketici fiyatları beklentinin üstünde

Haber3com'un resmi verilerden derlediği tabloya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Söz konusu dönemde yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 32,61 seviyesine ulaştı.

Veriye ilişkin piyasaların genel beklentisi enflasyonun yüzde 32,50 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Üretici Fiyatlarında Son Durum: Yİ-ÜFE'de Yüzde 28,93'lük Yıllık Artış

Piyasalardaki maliyet baskısını ve genel fiyat seviyelerini doğrudan gösteren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri de TÜİK raporunda detaylandırıldı. Açıklanan rakamlara göre, Mayıs ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,75 oranında yükselirken, yıllık bazdaki artış yüzde 28,93 olarak kaydedildi.

Bunun yanı sıra TÜFE verilerindeki dönemsel bazlı hareketlilik de raporlara yansıdı. Enflasyon oranlarında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61'lik bir artış gerçekleşirken, kira zam oranları gibi pek çok ekonomik parametreyi etkileyen on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,24 oldu. Aynı şekilde Yİ-ÜFE verilerinde on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,96, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 14,04 artış saptandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2026

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,61 arttı, aylık %1,71 arttı

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2026

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2026

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %34,86 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86 artış, ulaştırmada %34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Mayıs 2026

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,48 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Mayıs 2026

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %31,30 arttı, aylık %2,87 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,30 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,74 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2026

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2026

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,93 arttı, aylık %2,75 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,96 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Mayıs 2026

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Mayıs 2026

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %30,72 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %42,74 artış, imalatta %30,72 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %6,88 artış ve su temininde %35,00 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %27,76 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,05 artış, enerjide %31,45 artış ve sermaye mallarında %23,73 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2026

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2026

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,99 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,85 artış, imalatta %1,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,04 artış ve su temininde %3,37 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,31 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,29 artış, enerjide %6,60 artış ve sermaye mallarında %1,58 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mayıs 2026

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mayıs 2026

Haber3.com Haber Merkezi