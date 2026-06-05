Özgür Özel'in yeni kuracağı siyasi partinin adı sızdı!

CHP liderliğini mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel'in B planı ortaya çıktı. Gazeteci Saygı Öztürk'ün aktardığı kulis bilgilerine göre; Özel, Ekrem İmamoğlu ile istişare halinde "İstiklal Partisi" adıyla yeni bir siyasi hareket kurma hazırlığında.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan tarihi 'mutlak butlan' kararı sonrası genel başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturması, başkent kulislerinde dengeleri tamamen değiştirdi.

Genel Başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kalan Özgür Özel, bir yandan 900 delegeden topladığı imzalarla olağanüstü kurultay çağrısını sürdürürken, diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle "İstiklal Partisi" adını taşıyacak yeni bir siyasi oluşumun altyapısını hazırlıyor.

Parti içi muhalefet bayrağını çeken Özgür Özel'in ilk stratejisi, CHP çatısı altında kalarak kurultay sürecini son ana kadar zorlamak oldu.

Toplanan 900 delege imzası, yeni yönetim adına Kılıçdaroğlu'nun masasına bir rest olarak sunuldu. Kulislerde yankılanan bilgilere göre, mevcut yönetimin 15 gün içerisinde kurultay çağrısı yapmaması halinde Özgür Özel cephesi konuyu doğrudan mahkemeye taşıyarak yasal yollardan kurultay talep edecek.

"Asıl İş Dilekçeden Sonra Başlıyor"

Tüm bu gerilimli süreç kamuoyu önünde cereyan ederken, arka planda yürütülen "yeni parti" hazırlıkları da basına sızmaya başladı.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Özel'in sessiz sedasız yürüttüğü B planının detaylarını kaleme aldı.

Yeni bir parti kurmanın yasal ve lojistik zorluklarına dikkat çeken Öztürk, "Asıl işler kuruluş dilekçesinden sonra başlıyor. Parti kuruldu ama önemli olan bu partinin yapılacak seçimlere katılabilmesi. Seçime katılabilmesi için Siyasi Partiler Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen temel koşulları sağlaması (örgütlenme şartları) gerekiyor" ifadeleriyle sürecin ciddiyetini vurguladı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin, CHP içerisindeki yasal yolların tıkanması ihtimaline karşı yeni parti planını masada hazır tuttuğu iddia ediliyor.

Kulisleri sarsan en önemli detay ise bu yeni oluşumun isminin "İstiklal Partisi" olarak belirlendiği yönündeki iddialar oldu. Doğrudan ana muhalefet boşluğunu doldurmayı hedefleyen bu yeni siyasi adımın, önümüzdeki günlerde CHP'deki kurultay kararına göre netlik kazanması bekleniyor.

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