Beşiktaş'ta teknik direktör düğümü çözüldü: Vincenzo Italiano ile prensipte anlaşma sağlandı

Beşiktaş, teknik direktör arayışlarında mutlu sona yaklaştı. Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Bologna'yı çalıştıran ve İtalya Kupası sevinci yaşayan 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile prensipte anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda mutlak başarı hedefleyen Beşiktaş, aylardır süren teknik direktör arayışlarında kritik bir virajı dönerek sonuca ulaştı.

Siyah-beyazlı yönetim kurulu, İtalyan futbolunun son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden 49 yaşındaki teknik direktör Vincenzo Italiano ile masaya oturdu ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.

Şu sıralar sözleşmedeki son detayların ve maddelerin müzakere edildiği, resmi imzaların ve kamuoyu duyurusunun ise çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesinin beklendiği öğrenildi.

Hücum Futbolu ve Avrupa Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Beşiktaş taraftarının özlemle beklediği ofansif ve baskılı futbol anlayışını sahaya yansıtması beklenen Vincenzo Italiano, kariyerindeki istikrarlı yükselişle öne çıkıyor. Son iki sezonda Serie A ekiplerinden Bologna'nın başında görev yapan başarılı çalıştırıcı, bu süreçte takımıyla İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstererek kalitesini kanıtladı.

Bologna macerasından önce üç sezon boyunca Fiorentina'nın teknik patronluğunu üstlenen Italiano, "Mor Menekşeler" lakaplı takıma adeta seviye atlatmıştı. İtalyan teknik adam, Fiorentina'nın başında 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynayarak uluslararası arenada da iddialı bir profil çizdi. Beşiktaş cephesi, Italiano'nun bu hücum odaklı ve rekabetçi oyun felsefesiyle Süper Lig'de ve Avrupa'da yeni bir yapılanma başlatmayı hedefliyor.

İHA