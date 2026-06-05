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Enflasyon açıklandı; Haziran 2026 kira zam tavan oranı belli oldu

Enflasyon açıklandı; Haziran 2026 kira zam tavan oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs 2026 enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Haziran ayı itibariyle hem konut hem de iş yerleri için yapılacak kira zamlarının yasal tavanı da belli oldu. İşte Haziran ayının örnek kira zam hesaplamaları...

Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının 4'üncü enflasyon rakamı olan Mayıs 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,43 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs 2026 enflasyon rakamları, ev ve iş yerleri kiralarında da uygulanacak olan zam oranını da belirledi.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre, Haziran ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri, mevcut kira bedeline en fazla %32,24 oranında zam yapabilecek.

İktidarın geçtiğimiz yıllarda getirdiği yüzde 25'lik sabit tavan uygulamasının geçmişte kalmasıyla birlikte, artık Borçlar Kanunu gereği 12 aylık TÜFE ortalaması yasal üst sınır olarak kabul ediliyor.

Hukukçular uyarıyor: Sözleşmede yüksek oran yazsa bile geçersiz!

Kira sözleşmenizde "yıllık %50 zam yapılır" veya "ÜFE oranında artış uygulanır" gibi maddeler bulunsa dahi, açıklanan %32,82'lik TÜFE ortalaması aşılamaz. Kiracılar, bu oranın üzerindeki artış taleplerini kabul etmek zorunda değil.

Mevcut kira bedeli 15.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 32,24 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 4.836 TL
Zamlı kira bedeli: 19.836 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 32,24 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 6.448 TL
Zamlı kira bedeli: 26.448 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 32,24 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 9.672 TL
Zamlı kira bedeli: 39.672 TL

Mevcut kira bedeli 40.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 32,24 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 12.896 TL
Zamlı kira bedeli: 52.896 TL

2026 yılı aylara göre kira artış oranları

Ocak 2026: % 35,91
Şubat 2026: %33,39
Mart 2026: % 33,98
Nisan 2026: % 32,82
Mayıs 2026: % 32,43
Haziran 2026: % 32,24

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Haber3.com Haber Merkezi

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