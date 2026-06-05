ENAG Mayıs 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), milyonlarca fiyat gözlemine dayanan Mayıs 2026 enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre E-TÜFE aylık bazda yüzde 2,16 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 53,13 seviyesine ulaştı.

Türkiye'deki fiyat hareketlerini yakından takip eden Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), tüketicilerin merakla beklediği Mayıs 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Haber3.com'un derlediği güncel verilere göre; mayıs ayında E-TÜFE bir önceki aya kıyasla yüzde 2,16 oranında artış göstererek yükseliş ivmesini sürdürdü.

Yıllık Enflasyonda Son Durum Belli Oldu

Bağımsız akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan ENAG, her ay 7 milyonu aşkın fiyat gözlemini yüksek frekanslı verilerle analiz ederek kendi enflasyon sepetini oluşturmaya devam ediyor.

Açıklanan bu kapsamlı raporun sonuçlarına göre, aylık %2,16'lık artışın ardından E-TÜFE endeksinin son 12 aylık (yıllık) artış oranı yüzde 53,13 seviyesine ulaştı.

Vatandaşın alım gücünü ve pazar maliyetlerini doğrudan yansıtan bu kritik rakamlar, Türkiye'deki yaşam maliyeti ve fiyat artışlarının son tablosunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

ENAG, enflasyonu nisan ayında aylık bazda yüzde aylık bazda yüzde 5,07, yıllık enflasyon ise yüzde 55,38 olarak duyurulmuştu.

İTO Mayıs 2026 enflasyonu

TÜİK enflasyonu için gösterge veri olarak kabul edilen İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi de 1 Haziran'da açıklanmıştı. İTO'nun hesaplamalarına göre mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,53 oranında artış kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon yüzde 36,77 olarak gerçekleşmişti.

ENAG'ın 2026 yılı enflasyon rakamları:

Dönem Aylık Değişim (%) Yıllık Değişim (%) Ocak 2026 %6,32 %53,42 Şubat 2026 %4,01 %54,14 Mart 2026 % 4,10 %54,62 Nisan 2026 % 5,07 % 55,38 Mayıs 2026 % 2,16 % 53,13

Haber3.com Haber Merkezi