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Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı

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Mersin'de bir ambulansın önünü kesip camlarını yumruklayan trafik magandası saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde 2 kadın sağlık çalışanının yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobili ile önünü kestiği ambulansın camını yumruklayan M.E. (56), gözaltına alındı. Saldırı anı ambulanstaki çalışan tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, M.E. sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

 Olay, dün akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda bir ambulansın önü bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen M.E., tehditte bulunarak ambulansın camını yumrukladı. Ambulansta bulunan 2 kadın sağlık çalışanı, paniğe kapılarak ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri de bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Ambulans sürücüsü A.E.K.'nin farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E., bir süre daha takibi sürdürdü. A.E.K. durumu polise haber verdi. M.E. daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak gözden kayboldu. Sağlık çalışanlarının şikayeti sonrası M.E. gözaltına alındı. İfadesinde, "Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi.

Bu sırada tartışırken hastayı almadan geri döndüler. Geri dönmeleri için otomobilimle takip ettim. Dönmediği için camı yumrukladım, pişmanım" diyen M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. 

 

 

DHA

Etiketler Ambulans saldırı kadın sağlık çalışanları ambulansın önünü kesipyumrukladı
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