Sevgilisinin kafasını otomobille ezerek öldürdü! Vahşette yeni detaylar

Denizli'de otomobille erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın tutuklandı. Çiftin kıskançlık yüzünden kavga ettikleri, kadının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Denizli'de Dilek K., eğlence dönüşü sevgilisi Murat A.'yla tartıştı. Genç kadın, bu sırada araçtan inen adamı yere düşürerek cipiyle iki kez üzerinden geçti. A. feci şekilde ölürken, 'kaza oldu' diyen kadının yalanını ise kamera görüntüleri ortaya çıkardı.

Olay önceki gün Denizli'de yaşandı. İkili arasında tartışma çıktı. Sonrasında otomobilden inen Murat A., kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı. Onun düştüğünü gören kadın ise önce geri geri gelerek, ardından tekrar ileriye giderek iki kez erkek arkadaşı Murat A.'nın kafasının üzerinden geçti.

POLİSİ KANDIRMAK İSTEDİ

Aracından indikten sonra sevgilisini feci halde gören kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Cinayet Masası polislerinin ifadesini aldıkları Dilek Düşçü, kavga ederken araçtan inen A.'yı fark edemeyerek ezdiğini söyledi. Ancak güvenlik kameralarında, genç kadının araca tutunan A.'yı birkaç metre sürüklediği, ardından iki kez bilinçli olarak üzerinden geçtiği görüldü. Bunun üzerine Dilek Düşçü cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. A.'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamazken, yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı. 2,09 promil alkollü olduğu anlaşılan K.'nun emniyetteki ifadesinde ise alkolün etkisiyle olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. SA.lık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan K., kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGANIN NEDENİ KISKANÇLIK

Korkunç olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çiftin kıskançlık yüzünden kavga ettikleri, erkek arkadaşın otomobille üzerinden geçerek öldüren kadının sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.