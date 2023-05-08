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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde paniğe neden olan anlar yaşandı. Seyir halindeyken alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Maltepe Fındıklı Mahallesi Hacıoğlu Caddesi üzerinde saat 16:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PC ... plakalı otomobil, caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

SÜRÜCÜ DIŞARI ÇIKARAK KURTULDU

Otomobili durduran sürücü, dışarıya çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını sararken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Etiketler seyir otomobil sürücü yanma
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