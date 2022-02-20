Sigorta parası için hamile eşini öldürmüştü! Cezaevinde bile para peşinde!

Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini sigortadan para almak için kayalıklardan ölüme iten Hakan A.'nın cezaevinde de rahat durmadığı ortaya çıktı. A.'nın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında şikayetçi olduğu, uzlaşmak için 5 bin TL istediği öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan A., ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Fethiye'de, 3 yıl önce 7 aylık hamile Semra A.'nın (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan eşi tarafından itilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Mahkeme, Hakan A.'a "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

KİŞİ BAŞI 5 BİN LİRA İSTEMİŞ

Tutuklu olan Hakan A.'nın (41) cezaevinde hala para peşinde koştuğu ortaya çıktı. A.'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı Mehmet Buğra Çiçek aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.

İDDİANAMEYE ULAŞILDI

A.'nın hala para peşinde koşması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Hakan A. mağdurlarından biri olan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Talha Y. hakkında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye ulaşıldı.

FACEBOOK PAYLAŞIMI SONRASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Talha Y.'nin Facebook'ta 'Bunları yavaş yavaş her gün bir etini kopara kopara geberteceksin. Yoksa müebbet bu şerefsiz için ödül olur' yorumu yaptığı, bu nedenle Hakan A.'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

"KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ OLARAK YAZDIM"

Talha Y. ifadesinde "İlgili yorumu Hakan A.'ya hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan A.'nın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YARGILANACAK

Ancak Talha Y. uzlaştırmacı tarafından arandı. Talha Y. uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermedi. Bu nedenle Talha Y. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Talha Y.'nin önümüzdeki günlerde yargılanacağı öğrenildi.

Sabah