Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Tutuklanan polislerin ifadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan iki özel harekat polisinin ifadeleri ortaya çıktı.

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat B. ile MHP İl Yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk K.’nin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Dün tutuklanan 4 kişi arasında yer alan ve hakkında başka suçlardan da arama kararı bulunan firari tetikçi Eray Ö.’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri belirtilen 2 özel harekat polisinin ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı. T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; tutuklanan polisler A.M.G, ve M.C.Ç, ifadelerinde, tetikçi Ö. ile olaydan 10 gün önce Ankara’ya geldikleri transporter aracın sahibi olan Mustafa U.’nun işlettiği otoparkta tanıştıklarını ancak Ö.’nın kendisini farklı bir isimle tanıttığını iddia etti.

Polisler, Ankara’ya eğlenmek için geleceklerini, bu nedenle U.’nun aracını almak için Ataşehir’de işlettiği otoparka gittiklerini öne sürerek, “Bu sırada Ö. geldi. Bir hastası olduğunu söyleyerek, ‘Hastamı görmek için ben de sizinle Ankara’ya gelebilir miyim? Masrafa da ortak olurum’ dedi. Biz de kabul ettik. Ankara’ya Eray Ö.’yı bıraktıktan sonra bir iki mekanı gezerek aynı gece döndük. Eray’ın kim olduğunu gözaltına alındığımız gece öğrendik. Bizim olayla bir ilgimiz yok” diye konuştu.

"DODO TANIŞTIRDI" DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan transporter aracın sahibi Mustafa U., emniyetteki ifadesinde, özel harekat polisleri M.C. Ç, ve A. M. G,'yi tanıyıp tanımadığı sorusuna, “Bu şahıslar 27 Aralık günü bizim otoparkta transporter aracı almaya geldiğinde Dodo lakaplı Doğukan Ç. isimli kişi bizim otoparktaydı. Kendisi bu kişileri polis olarak tanıştırdı. Gelenler 2 kişiydi. 2’si de polis dedi. Bunlardan birinin hatta Özel Harekâtta çalıştığını söyledi” yanıtını vermişti.

T24