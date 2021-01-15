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  4. 15 Ocak 2021 21:36

Sivas'ta dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 1 dönüm arazide yazılı görünen dev "HERO" yazısı FETÖ’yü akıllara getirdi.

Sivas'ta dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi
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Sivas’ın Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tödürge Gölü yakınlarında kim ya da kimler tarafından yazıldığı bilinmeyen dev yazı, Fetullahçı terör örgütünü akıllara getirdi.

Göle yakın bir noktada arazide iş makinesi veya traktörle yazıldığı düşünülen dev “Hero” yazısı tesadüfen ortaya çıktı. Zeminden bakıldığında fark edilmeyen, havadan bakıldığında görülebilen yazı, bir drone çekimi sırasında fark edildi. Türkçede ‘kahraman’ anlamına gelen İngilizce kelime FETÖ tarafından bir dönem sembol olarak kullanılmak istenmişti. 

sivas , fetö , yazı
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