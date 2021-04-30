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Sokağa çıkma yasağında caddede fuhuş pazarlığı!

Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen kadınlar, yoldan geçen arabalar ile fuhuş pazarlığı yaptı.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının bir hayli artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

FUHUŞ PAZARLIĞI YAPTILAR
Ancak Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi'nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı. Kaldırımda yürüyüp dans eden kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

Kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı.

Etiketler fuhuş pazarlık cadde
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