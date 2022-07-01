  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklamıştı: Yakalanıp tutuklandı

Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklamıştı: Yakalanıp tutuklandı

Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklamıştı: Yakalanıp tutuklandı

Antalya’da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya’da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Özkan G.(36) ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan G., bıçakla N.K.’yi boğaz ve boyun kısmından yaraladı. Kadın, bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çığlıkları duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan Özkan G., yerdeki N.K.’nin baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Vatandaşların tepkisi üzerine Özkan G., olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheli ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Etiketler antalya sokak cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yolcu otobüsünün kahreden yolcuları! 2 kardeş bakın ne halde bulundu
Bayram öncesi İstanbul'da alarm! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Sahte evrak şebekesini bu hata yakalattı
Dolar ve Euro tehlikeli sularda, altında geri çekilme sürüyor
İstanbul'da simit fiyatına zam geldi
Düşüşe geçen altın fiyatları için ''pişman olursunuz'' uyarısı
Temmuz da zamla geldi: Sigaraya bir zam daha!
Aleyna Tilki'den sonra Hande Erçel'in araba pozu sosyal medyayı salladı
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareler geldi
Hepsi değişti! SGK primi, brüt asgari ücret, işsizlik primi... İşte asgari ücret hesap tablosu