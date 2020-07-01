Sosyal medyada Bakan Albayrak'a hakaret gözaltısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da gözaltılarla ilgili flaş bir açıklama geldi: Paylaşım yapan hesapların bir bölümü yurt dışından ve FETÖ'cü hesaplar...

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin’de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.’nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BAKAN SOYLU: GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ahlaksız paylaşımların ardından son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..."