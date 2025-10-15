  1. Anasayfa
  4. Sürücüsü ehliyetsiz çıkmıştı... İşçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 kişi öldü!

Sürücüsü ehliyetsiz çıkmıştı... İşçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 kişi öldü

Güncelleme:

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralılardan biri daha kurtarılamadı ve kazada ölenlerin sayısı 7’ye çıktı.

Kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi.

Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz C.K. (29), 33 VLP 55 plakalı minibüsünün, virajda kontrolünü kaybedip 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde S.U., M.Ü., Ş.K. ve M.A.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü C.K. ile işçiler Ş.E. (41), E.S. (16), Ş.S. (21), H.Y., Ü.D. (48), E.G. (59), M.U. (66), Ş.Y. (45), A.T. (50), D.D. (17), H.Ö. (64), A.U. (51) ve F.S. (54) ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ü.D. ile M.U., tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

H.Y. da bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. H.Y.'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü C.K. da dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

DHA / İHA

