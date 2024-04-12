Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi...

Zonguldak'ta uyuşturucu çetesinin 25 yaşındaki üniversiteli çete üyesine pet şişe ve tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunup, döverek işkence yaptığı ve ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti. Mide bulandıran korkunç suçlamalarda ayrıntılar ortaya çıktı.

Zonguldak'ta aynı uyuşturucu çetesine üye olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi A.K.'ye (25), tabancayı polise yakalattığı için dövüp işkence yapan ve video çekerek tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 2'si başka suçtan olmak üzere 5’i tutuklu, 6 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanık M.A. (28), diğer sanık A.K.’nin (50) oğlu S.K.’nin (25) ailesinin yerini husumetlilerine söylediği için A.K.’yi darp ve işkence ettiğini öne sürdü. M.A., A.K.'nin kaçırdıkları A.K.'yi öldürmekle tehdit edip, ‘Seni öldüreceğim ya buradan aşağıya atacağım ya da 2,5 litrelik kola şişesine oturacaksın’ dediğini söyledi. Sanık, A.K.'nin daha sonra da bulduğu tahta kaşıkla A.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi A.K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, A.K.'yi arama çalışması başlattı. Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için A.K.’ye, işkence yaptı. Tahta kaşıkla cinsel saldırıya da maruz kalan A.K., öldürülmek üzereyken 3 Mayıs'ta kaçıp polise sığındı. A.K. çetenin ilişkilerini ve bağlantılarını polise anlattı. A.K.'nin sunduğu deliller ve ifadeler ışığında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden A.K., oğlu S.K. ve M.A. tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. ve F.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. A.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan’a gönderildi.

İDDİANAMADE TOPLAM 203 YIL HAPİS İSTENDİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak, 6 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede A.K.’nin Gaziantep’te bulunduğu sırada A.K., oğlu S.K., M.A. ve F.O.’nun kendisini zorla tutarak aralıklarla darbettiğini söyledi. Daha sonra Zonguldak’a getirildiğini anlatan A.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu. Tutuklu sanıklar A.K., oğlu S.K. ve M.A. hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eziyet etme' ve 'Nitelikli cinsel istismar’ suçlarından 52’şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O. (36), H.C. (36), Y.A. (40) ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 14’er yıl ve F.O. hakkında ayrıca ‘Eziyet etme’ suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede A.K.’nin banyoda uğradığı cinsel saldırının kayda alındığı 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik 2 videodan bahsedildi.

‘BİR ÇOCUĞA BAK BİR ŞİŞEYE BAK’

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar M.A., S.K., başka suçtan tutuklu Y.A., tutuksuz H.C. ve sanık avukatları salonda hazır bulunurken tutuklu A.K. ile başka suçtan tutuklu F.O. SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

A.K.’nin G.T. ve kendisinden uyuşturucu almak için önden para aldığını ve parayı harcadığını bunun üzerine tartıştıklarını G.T.’nin de A.K.’yi dövdüğünü, o esnada S.K.’nin de G.T.’ye bazı bilgiler verdiğini anlatan M.A., “A.K. yanımızda uyuşturucudan nemalanmak bedava içmek için bulunuyordu. Zorla tutulmuyordu. Bir akşam uyuşturucu içerken A.K., A.K.’nin G.T.’ye S.K.’in eşi ve çocuklarının yerini söylediğini de öğrenip sinirlenmiş. A.K., A.K.’ye ‘Seni öldüreceğim ya buradan aşağıya atacağım ya da 2,5 litrelik kola şişesine oturacaksın’ demiş. Biz S.K.’le eve gelince bunları A.K. anlattı. A.K., A.K.’ye ‘seçtin mi’ diye sordu. A.K. de ‘Yeter ki beni dövmeyin ben yaptıklarımdan pişmanım. Şişeye oturmaya razıyım’ dedi. Ben de A.K.’a ‘bir çocuğa bak, bir şişeye bak bu şişe çocuğa girmez’ dedim. S.K. bunları duymadı, başka odadaydı. A.K. bu esnada bir kaşık tutup ‘o zaman bu kaşığa oturacak’ dedi. A.K. kaşığı gösterince A.K. banyoya geçti. Videodaki olaylar oldu. Videoyu A.K. çekti. A.K.’nin kafasına silah dayayan bendim. Videoda başka biri yoktur. Ben A.K.’ye videodaki eylemleri yaptım bir de beraber alkol içerken ‘İnsan kaşığa oturmayı ister mi’ diyerek dövdüm.” dedi. M.A., A.K.’nin ‘A.K.’nin babasını arayıp 500 bin lira ver yoksa oğlunu öldüreceğim’ dedikten sonra A.K.’yi kurtarmak için bazı yakın arkadaşlarıyla avukat tutma ve bilet parası ayarlayıp kaçırma planı yaptıklarını da söyledi. M.A., A.K.’nin zorla tutulmadığını kendisinin de zorla telefonunu almadığını öne sürdü.

‘M.A. SİLAH ÇEKTİ’

Otomobil almak için Zongudak’a geldiğini, beraber kaldıkları M.A.’in ailesinin yerini düşmanlarına söylediği için A.K.’ye sinirlendiğini, olayların Zonguldak’a ilk geldiklerinde olduğunu öne süren A.K., ise şunları söyledi:

“M.A. ‘Çocuklarımın adresini düşmanlarıma verdi. A.K.’yi cezalandıracağım’ dedi. A.K.’ye ‘bana namussuzluk yaptın, geç banyoya’ dediği sırada ben ‘gerek yok’ dedim. Ayağa kalkıp silahını çekip kurdu. A.K.’ye doğrultup ‘Banyoya geç’ dedi. Bana da ‘abi kayda alır mısın’ dedi. Silahı doğrulttuğu için korktum, kabul etmek zorunda kaldım. A.K. korku içindeydi. M.A. tahta kaşığı A.K.’nin önüne atarak ‘bunu kendine sokacaksın’ dedi. M.A. ‘seni öldüreyim mi’ diyordu ben de ‘gerek yok’ diyordum. A.K.’nin üstünde sigara da söndürdü. Videoda A.K. ‘A.K. abi affet’ diyordu ama niye böyle dedi bilmiyorum. Sanırım benden bir umut bekledi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi muhabbete devam ettiler. Biz Antep’teyken A.K. yanımıza geldi. Daha sonra araba almak ve M.A. ile A.K.’yi bırakmak için yine Zonguldak’a gittik. A.K. burada arabadan 450 bin lira para çaldı. A.K.’yi ararken akşam panik halinde eve geldi. Parayla uyuşturucu ve silah aldığını ama okulda düşürdüğünü anlattı. A.K.’yi yanımda zorla götürmedim. Paranın hepsini harcadığını düşünmüyordum. Paramı geri almak istiyordum. A.K. benim telefonumdan babasını arayıp para istedi babası da ‘senin gibi oğlum yok’ dedi. A.K. kendi kendine kaçtı gitti. Ben de paramı bulmak için peşinden koştum. Bulamadık.”

A.K.’yi darbetmediğini öne süren S.K. ise suçlamaları reddetti. Diğer 3 sanığın da duruşmada ifadesi alınırken A.K.’nin 2 arkadaşı ve üniversitenin güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi. 2 tanık M.A.’in A.K.’yi kurtarmayla ilgili planlarını kendilerine anlattığını söyledi.

CİNSEL SALDIRIDAN DA TUTUKLANDILAR

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan M.A. ve A.K.’nin cinsel saldırı suçundan da tutuklanmalarına, S.K.’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma A.K.’nin Türkiye’de kullandığı Azerbaycan numarasının hangi telefonlarda kullandığının tespitinin beklenmesi ve eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. (DHA)

DHA